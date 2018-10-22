Москва, 22 октября, 2018, 16:17 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин во время рабочей встречи с вице-премьером Дмитрием Козаком обсудил меры по поддержке российского экспорта и импортозамещения, сообщается 22 октября на сайте Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин и Дмитрий Козак

Так, глава государства напомнил, что последнее время много внимания уделяется поддержке экспорта как инструменту настройки экономики, повышения её конкурентоспособности и придания ей инновационного характера.

В свою очередь Козак отметил, что правительство приступило к реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», а запланированные бюджетные средства направляются на экспортную поддержку производства конкурентоспособной, в том числе на мировых рынках, продукции российского производства.

Напомним, ранее Путин заявил, что объем экспорта продовольствия российского производства существенно превысил объемы экспорта оружия. По его словам, только за семь месяцев этого года экспорт в аграрной сфере вырос почти на треть — до 13 млрд долларов, при том что еще 20 лет назад Россия закупала зерно за рубежом.

Отметим также, что программы импортозамещения были приняты в России в ответ на многочисленные санкции США и Евросоюза.