Воронеж, 22 октября, 2018, 16:17 — ИА Регнум. Приговор в отношении бывшего начальника цеха Воронежского механического завода вынес Советский суд Воронежа. Об этом ИА REGNUM сообщила помощник председателя суда Ольга Жеребчикова. Она уточнила, что бывший начальник цеха признан судом виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшим тяжкие последствия (ч.3 ст. 285 УК РФ).

Дарья Антонова ИА REGNUM Тюрьма

«Ему назначили наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», — сообщила собеседник агентства. Она также уточнила, что осужденному запрещено в течение двух лет занимать определённые должности.

Осужденный был взят под стражу в зале суда.

Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что уголовное дело связано с аварией транспортного грузового космического корабля «Прогресс МС-04»: якобы экс-начальник цеха допустил нарушения при производстве двигателя ракеты.

Представитель суда в беседе с корреспондентом ИА REGNUM особо подчеркнула: информация о том, что уголовное дело касается крушения космического корабля «Прогресс», недостоверна.

Как пояснили в суде, речь идет о нарушениях при изготовлении жидкостных ракетных двигателей II и III ступеней ракеты-носителя «Протон-М», совершенных в 2015 году. По данным следствия, сотрудник завода затребовал для использования в рабочем процессе припой марки ПЖК-35. Однако кладовщик вместе с нужным припоем выдала мастеру припой марки ПЖК-1000 массой не менее 298,89 грамм. В итоге в течение нескольких месяцев на предприятии при изготовлении узлов газогенераторов в цехе № 86 вместе с припоем марки ПЖК-35 необоснованно использовался припой марки ПЖК-1000, что недопустимо по причине несоответствия технологическому процессу. В сложившейся ситуации, по данным следствия и суда, виновен начальник цеха — это выразилось в «ненадлежащей организации работы подчиненных сотрудников цеха по хранению, учету и выдаче материальных ценностей». Более того, когда при инвентаризации нарушение было установлено, начальник цеха не доложил об этом руководству. А чтобы скрыть нарушение, он поручил своему подчиненному списать выданный припой марки ПЖК-1000. Все газогенераторы, собранные в цехе за период использования ненадлежащего припоя, были демонтированы с двигателей и утилизированы.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 декабря 2016 года не удалось вывести на орбиту запущенный с космодрома Байконур космический грузовик «Прогресс МС-04». Основной версией аварии было названо разрушение двигателя блока третьей ступени ракеты-носителя — его собирали на ВМЗ. В начале 2017 года был уволен с должности гендиректора завода Иван Коптев, «в связи с неудовлетворительной работой и качеством выпускаемой продукции». На предприятие было возвращено для устранения дефектов более 70 двигателей.