Тюмень, 22 октября, 2018, 16:12 — ИА Регнум. Современная Россия и великая держава не состоялась бы без «птенцов гнезда Петрова», которых «всех повесили или едва не повесили», так 22 октября описал историческое время, к которому обращаются авторы фильма «Тобол», кандидат исторических наук, доцент кафедры отечественной истории Тюменского государственного университета (ТюмГУ) Сергей Туров.

Александр Латышов ИА Красная Весна На съемках фильма «Тобол»

«Сюжет фильма «Тобол» разворачивается в период правления Сибирью губернатора Матвея Петровича Гагарина. Первый сибирский губернатор в художественном осмыслении, как правило, является персонажем отрицательным», — приводит слова историка пресс-служба ТюмГУ.

Традиция представлять чиновников отрицательными персонажами, по словам учёного, берёт свое начало еще в XIX веке. Таковым является и Матвей Гагарин в романе Алексея Иванова «На Индию при Петре I», который выступил одним из авторов сценария фильма.

«И в этом смысле роман А. Иванова и одноименный фильм неоригинальны. Как неоригинальны и характеристики петровских чиновников, в том числе высшего звена: все они пассионарии и все воры. Имя им легион: Меншиков, Шафиров, Волконский, Апухтин… Всех их повесили или едва не повесили», — сказал историк.

В ТюмГУ, который является официальным информационным партнером премьеры «Тобол», сообщили, что для зрителей «белые пятна истории Сибири начнут заполняться и заселяться конкретными историческими персонажами и героями, образы которых придумали авторы фильма» с выходом фильма на большой экран.

Напомним, всемирная премьера исторической драмы состоится в Тюмени в феврале 2019 года. В центре повествования находится офицер новой гвардии Петра I Иван Демарин. Он отправится в Тобольск, где найдёт любовь и столкнётся с заговором князей, занятых поиском золота Яркенда. Ранее создатели киноленты выпустили первый трейлер фильма.