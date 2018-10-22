Великий Новгород, 22 октября, 2018, 16:11 — ИА Регнум. Организованное преступное сообщество наркоторговцев, распространявших наркотики через так называемую систему «закладок», выявили в Новгородской области. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МВД, следственным управлением УМВД России по Новгородской области возбуждены уголовные дела по ч. 1 и ч. 2 ст. 210 УК РФ («Организация преступного сообщества»), общее число подозреваемых насчитывает 10 человек.

Иван Шилов ИА REGNUM Полиция

Следствие установило, что с мая 2017 года по май 2018 года на территории Новгородской области несколько новгородцев распространяли крупные партии наркотических веществ, привезённые из других регионов, через систему «закладок» и с помощью переписки в популярных интернет-мессенджерах, при этом для проведения финансовых операций злоумышленники использовали как систему электронных платежей, так и возможности криптовалюты.

«Полицейскими ликвидирована устойчивая, сплочённая, структурно оформленная преступная организация, систематически совершавшая тяжкие и особо тяжкие преступления — незаконный сбыт наркотических средств в крупных и особо крупных размерах», — заявили в управлении МВД России по Новгородской области, отметив, что на изучение и анализ преступных связей полицейским в тесном контакте с сотрудниками прокуратуры потребовалось полгода.

На сегодняшний день в рамках уголовных дел из незаконного оборота изъято более 6,5 кг синтетических наркотиков. Общая стоимость изъятого, по оценкам специалистов, может достигать 17 млн рублей. Наркотики были обнаружены в тайниках в Великом Новгороде, а также при обысках по местам проживания подозреваемых.

Расследование уголовного дела продолжается.