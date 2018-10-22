Рим, 22 октября, 2018, 16:08 — ИА Регнум. В понедельник, 22 октября, премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что ни один международный кризис не может быть разрешен без участия России, поэтому нужно позвать Владимира Путина за стол переговоров и преобразовать G7 обратно в G8. Более того, Конте добавил, что летом нынешнего года он уже выступал с таким предложением на саммите G7.

#G7Charlevoix Джузеппе Конте

По существу, премьер-министр не сказал ничего нового. Волга впадает в Каспийское море, Тибр — в Тирренское, Россия играет значимую роль в международной политике, а для того, чтобы решать проблемы, нужно разговаривать и договариваться, а не вводить санкции. Но на общем фоне заявление Конте, конечно, звучит как поддержка России.

Новое правительство Италии, пришедшее к власти после парламентских выборов марта 2018 года, ничем не обязано ни евробюрократам, ни их спонсорам из ведущих финансовых групп, а потому может себе позволить подобные заявления, которые являются самоочевидными, но выглядят в общем контексте фрондерскими.

Но из заявлений Конте, как и из заявлений вице-премьера Маттео Сальвини, не стоит делать вывод о его «пророссийскости». (Пророссийскость Сальвини — тоже лишь на личном уровне). Италия — член НАТО, у Италии — большой товарооборот с США, в Италии — несколько американских баз, и никаких «антиамериканских настроений» в этом правительстве нет. И удивляться голосованию «за» при продлении санкций не стоит.

Главным оппонентом этого правительства является Брюссель и его установки на миграцию и экономию, которые затрудняют Конте, Сальвини и Ди Майо выполнение предвыборных обещаний. Отсюда и постоянные обмены любезностями между Римом и Еврокомиссией.

При этом Трамп демонстративно поддерживает Конте, а сам Конте вслед за Сальвини летит в Москву. Что дает наблюдателям повод для конспирологических версий: Трамп и правительство Конте-Сальвини-Ди Майо вступили в ситуативный альянс против нынешних властей ЕС при молчаливом одобрении Москвы.

Но правительство Италии не интересуется проблемами Москвы как таковыми. Оно преследует собственные интересы. Первый из них — вернуть нормальную торговлю с Россией и 7 миллионов евро в день. (Чем больше накануне визита в Россию скажешь приятных Москве, хотя и честных, слов, тем лучше будут контракты.)

Другая цель — в противодействии евробюрократам, которых итальянские сторонники суверенитета во главе с Сальвини надеются «проводить» из власти на выборах в Европарламент в мае 2019 года.

Другими словами, в Риме используют геополитические бои для отстаивания своих интересов. Но отношения с США для них важнее, и никакой антиамериканской фронды, по крайней мере на этом этапе, не будет. Россия не получит предложения вернуться в G8 от Рима (отставим в сторону вопрос о том, нужно ли России такое предложение). Как не получит из Рима и предложения отменить санкции. Противодействовать своему «привилегированному союзнику» (именно так в правительстве Италии называют США) в Риме не будут.

А вот когда (и если) речь пойдет о безразличном США конфликте России и нынешних властей ЕС — вот тогда это будет совсем другая история.