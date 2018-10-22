Каркасон, Франция, 22 октября, 2018, 16:02 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон встретился с семьями погибших и пострадавшими от наводнения жителями французского департамента Од, пообещав, что государство окажет им помощь, сообщает Le Figaro.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

«Мы поможем как можно скорее всё отремонтировать, не волнуйтесь. Государство будет с вами, я обещаю. Необходимо всё сделать быстро, чтобы ускорить процесс страховых выплат», — заявил глава государства во время встречи с жителями Вильялье.

Напомним, министр экономики Франции Бруно Ле Мероценил ущерб от наводнения в 200 млн евро. Это самое сильное наводнение в регионе с 1891 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон посетит Вильялье и Треб, серьезно пострадавшие от наводнения, которое обрушилось на юг Франции 16 октября 2018 года и унесло жизни 14 человек.