Амстердам, 22 октября, 2018, 15:52 — ИА Регнум. Проживающий в настоящее время в столице Нидерландов экс-президент Грузии и бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили сообщил, что финансовую поддержку ему оказывает его мать Гиули Аласания. Об этом сообщает украинский телеканал «1+1».

European People's Party Михаил Саакашвили

По словам бывшего украинского политика, автомашину он уже поменял на велосипед, а деловые костюмы сменил на джинсы. Саакашвили подчеркнул, что его мать достаточно зарабатывает, чтобы оказывать финансовую помощь его жене и сыну, проживающим в Грузии, и даже ему самому.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в генпрокуратуре Грузии заявили, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили санкционировал убийство оппозиционного бизнесмена Бадри Патаркацишвили.

Читайте также: В Грузии заявили о причастности Саакашвили к смерти Патаркацишвили