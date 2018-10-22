Псковская область, 22 октября, 2018, 15:51 — ИА Регнум. В Псковской области суд удовлетворил требования природоохранного прокурора и признал снести самовольные постройки на территории базы отдыха «Тридевятое царство» в Гдовском районе на берегу Чудского озера. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона, в ходе прокурорской проверки выяснилось, что строения, в которых содержались домашние животные, были возведены на землях лесного фонда.

Андрей Грук ИА Красная Весна Лошади

Это конюшня, птичники, крольчатники, хлев для овец, вольеры для лошадей, домашних птиц, овец, а также колодец для сточных вод и трубопроводы к нему, которые оказались на землях Гдовского лесничества. Соорудивший эти строения предприниматель передал их в ООО «Сказка», которое управляет базой отдыха «Тридевятое царство».

Помимо сноса самовольных построек, суд обязал предпринимателя провести восстановление территории строительства за свой счёт. Решение суда в законную силу не вступило и может быть оспорено.

Отметим, что база отдыха «Тридевятое царство» привлекала туристов, в том числе, минизоопарком, расположенным на её территории, где посетителям предлагали познакомиться с домашними животными.