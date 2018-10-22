В Латвии призвали избавиться от советского прошлого: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 22 октября, 2018, 17:00 — ИА Регнум.
- В Латвии призывают к уничтожению советских памятников;
- Россия и Пакистан проводят совместные учения;
- Около 300 граждан Украины нарушили закон в Эстонии;
- Семья из Латвии пошла против санкций ЕС;
- Каким регионам России грозит мусорный коллапс.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 20:00 мск.
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