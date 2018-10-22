Чебоксары, 22 октября, 2018, 15:29 — ИА Регнум. В Чувашии на маршруте «Чебоксары — Новочебоксарск» прекратили перевозки 10% маршруток. Связано это с отсутствием тахографов. Перевозчики срывают обслуживание после ужесточившихся проверок со стороны контрольно-надзорных органов в связи с аварией в Чебоксарском районе, где погибли 11 человек. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил глава минтранса Чувашии Владимир Иванов на сессии Госсовета, отвечая на вопросы о транспортных перевозках.

Cap.ru На остановке в Новочебоксарске

Транспортный коллапс возник на межмуниципальном маршруте «Чебоксары — Новочебоксарск». По словам пассажиров, в часы пик маршрутки переполнены и порой приходится ждать до часа на остановке. Министр транспорта Владимир Иванов заявляет, что причиной стало отсутствие тахографов, в результате перевозчики сорвали часть рейсов, опасаясь административного наказания, и из движения выпало 10% автобусов.

«До последней недели перевозки осуществлялись на 100%, и даже в часы пик мы вывозили людей достойно. В связи с тяжким ДТП у нас контрольно-надзорные органы (а они правильно делают) стали серьёзное внимание обращать на все направления соблюдения правил перевозки пассажиров, в том числе к наличию тахографов.

У нас практически все перевозчики купили тахографы, но есть карточка водителя, которые в Москве одна или две компания прописывают — имеет вид пластиковой карты с чипом. Без пластиковой карты водители ездить не могут, многие ждут более месяца. Понятно, что осуществлять нужно. В результате у нас по маршруту «Чебоксары — Новочебоксарск» выпало из движения 10% автобусов, но в часы пик это серьёзно повлекло к тому, что люди вынуждены по 15−20 минут ждать своего автобуса», — сказал, в частности, глава чувашского минтранса.

По его словам, «мы сделали вместе с журналистами выезд, люди толпятся, пытаются залезть в автобус активно». По данным министерстве, в сообщении «Чебоксары-Новочебоксарск» работают 14 перевозчиков, задействовано более 250 единиц транспортных средств.

«С остановок уехать можно. Автобусы шли один за другим с интервалом в 1−2 минуты (разные маршруты), но часть их проезжала мимо, так как они уже были заполнены пассажирами. Пассажиры садились в общественный транспорт, уезжали, а буквально через пару минут на остановке опять было полно народу», — говорят в министерстве по итогам выезда, рекомендуя «временно добираться до необходимой остановки с пересадками в г. Чебоксары».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 11 октября в районе деревни Большие Карачуры Чебоксарского района произошла страшная авария. Пассажирский микроавтобус столкнулся с большегрузом, в результате 11 человек погибли и девять ранены. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). Водитель грузовика задержан.