Калуга, 22 октября, 2018, 15:26 — ИА Регнум. В Калужской области в ходе съемок художественного фильма «Ильинские рубежи» на территории не действующего аэродрома в городе Медынь погиб 31-летний каскадёр из Москвы. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM, в калужском региональном следственном управления СК России, по предварительным данным, в съемке сцены участвовали два танка.

Kaluga.sledcom.ru Место происшествия

По сценарию танк должен был остановиться на расстоянии около трех метров от каскадера, но не остановился и совершил наезд. Пострадавший скончался по дороге в больницу. Следователи осмотрели место происшествия, продолжается опрос очевидцев.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в основу фильма «Ильинские рубежи» положены события октября 1941 года, когда в пятнадцати километрах западнее Малоярославца на Варшавском шоссе 3,5 тыс. курсантов и преподавателей Подольских пехотного и артиллерийского училищ преградили гитлеровским танковым колоннам путь к Москве. В настоящее время киногруппа приступила к наиболее масштабным батальным сценам.