Бишкек, 22 октября, 2018, 15:21 — ИА Регнум. В Иссык-Кульской области Киргизии стартовали три пилотных проекта, направленных на оптимизацию службы экстренной медицинской помощи. Об этом заявил министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев на пресс-конференции сегодня, 22 октября.

Скорая помощь

По его словам, впоследствии минздрав намерен оставить самостоятельные учреждения «скорой помощи» только в двух самых больших городах республики — в Бишкеке и в Оше. Остальные будут преобразованы в отделения экстренной помощи при территориальных больницах.

«Они будут работать по принципу службы спасения «911». То есть координировать их будет централизованный диспетчер. Мы создадим доступную и, главное, неотложную медпомощь со всем необходимым оборудованием», — добавил министр.

Высокопоставленный чиновник отметил, что нужно внести в работу медицинских учреждений такие изменения, чтобы ни один руководитель организаций здравоохранения не смог бы пребывать на своей должности более одного срока.

«Они не должны превращать госучреждение в собственную вотчину. Надо помнить, что здравоохранение не то место, где надо работать на собственный карман. Необходимо мотивировать медицинского работника на создание панциентоориентированной и справедливой системы управления здравоохранением, в которой будет надежно и комфортно всем», — подчеркнул министр здравоохранени.

Также Космосбек Чолпонбаев рассказал о том, что многие киргизстанцы жалуются на огромные очереди и некачественное медицинское обслуживание, несмотря на то, что бюджетные расходы на социальный сектор постоянно растут.

«Мы вынуждены переплачивать посредникам, делая необоснованные покупки материалов и оборудования. А люди переплачивают в два — три раза частным лабораториям за медицинские услуги. Нам нужно лучше состыковывать свою деятельность с фондом обязательного медстрахования и другими ведомствами», — подытожил глава минздрава.

ИА REGNUM напоминает, что по итогам 2017 года в медучреждениях Киргизии насчитали 13 484 врача и 33 958 специалистов со средним медицинским образованием.

Отметим, что с 1 октября 2018 года в республике изменилась система оплаты труда врачей и медицинских сестер, работающих в центрах семейной медицины и в фельдшерско-акушерских пунктах. Теперь их зарплата будет складываться из гарантированной части и бонуса за результативность вклада в лечение пациента. Благодаря этому молодой семейный врач сможет получать до 22 тысяч сомов (21 тысячи рублей) в месяц, а врач с большим стажем — до 30 тысяч сомов (28,6 тысячи рублей).