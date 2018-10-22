Тель-Авив, Израиль, 22 октября, 2018, 14:48 — ИА Регнум. Власти Израиля одобрили законопроект по которому членам партии ХАМАС, пребывающим в тюрьмах еврейского государства, будет запрещено принимать посетителей, сообщает 22 октября Anadolu.

ХАМАС

Под запрет попадут также визиты представителей Красного Креста или Красного Полумесяца и члены семей арестованных.

По словам израильской стороны, данное решение было принято в ответ на аналогичные решения со стороны палестинского руководства.

Напомним, в тюрьмах еврейского государства в настоящее время находится свыше 6 тыс. 500 палестинцев, в числе которых женщины, дети, политики, а также лица, которым не были предъявлены обвинения.