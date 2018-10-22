Таллин, 22 октября, 2018, 14:36 — ИА Регнум. С 11 июня 2017 по 1 октября 2018 года возможностью приехать в Эстонию без визы воспользовались 15 982 гражданина Украины. Из них 290 нарушили условия трудоустройства в Эстонии. Об этом сообщает новостной эстонский портал rus.err.ee со ссылкой на министерство внутренних дел.

Сергей Иванов. Переселенцы. Ходоки. 1886

МВД опубликовало данную информацию в ответ на запрос эстонского бюро депутата Европейского парламента Яны Тоом.

По данным министерства, в указанный период предписание покинуть Эстонию было сделано 286 гражданам Украины.

Всего за указанный период разрешение на краткосрочную работу получили 14 959 граждан Украины. В течение того же временного отрезка 3287 украинских граждан оформили в Эстонии срочный вид на жительство c правом на работу.

Также в период с 11 июня 2017 по 1 октября 2018 года в отношении находящихся в Эстонии на основании Закона об иностранцах граждан Украины было возбуждено 380 дел о проступке. В 80 случаях суть проступка заключалась в том, что иностранец находился в Эстонии без законных оснований, в 29 случаях — не только находился в стране без законных оснований, но еще и работал, а в 271 случае речь шла о нарушении условий трудоустройства в Эстонии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, безвизовый режим с ЕС, действующий с 11 июня 2017 года, позволяет украинцам, имеющим биометрический загранпаспорт гражданина Украины, находиться и свободно перемещаться по Европе не более 90 дней в течение любого 180-дневного периода. Нынешняя власть Украины считает это огромным достижением и началом интеграции Украины в Европейский союз.