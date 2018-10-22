Рига, 22 октября, 2018, 14:33 — ИА Регнум. На прошлой неделе, 18 октября, в Варшаве начался очередной демонтаж советского памятника, на этот раз будет снесен памятник Благодарности Красной Армии. Данное события не осталось незамеченным в Латвии. Так, член Нацобъединения, парламентский секретарь министерства юстиции Янис Иесалниекс, комментируя новость, призвал Латвию брать пример с Польши и окончательно избавиться от объектов, прославляющих советское прошлое. Слова господина Иесалниекса передает новостной портал Vesti. lv

Франсиско Гойя. Большой козел или шабаш ведьм (фрагмент). 1823

«Польша с национал-консервативным правительством по всей стране снесла памятники, которые прославляют советский тоталитарный режим. И в Латвии настало время!» —написалЯнис Иесалниекс в социальной сети Twitter.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM , в 2017 году в Польше вступил в действие закон о запрете пропаганды коммунизма, который предполагает, в том числе, снос советских памятников. По подсчетам Института национальной памяти Польши, сносу подлежат около 230 памятников погибшим солдатам Красной армии, среди них оказался и памятник Благодарности Красной армии, установленный в 1946 году в Скарышевском парке.