Калуга, 22 октября, 2018, 14:28 — ИА Регнум. В бюджете Калужской области нет денег на реставрацию объектов исторического наследия. Об этом заявил губернатор региона Анатолий Артамонов, комментируя ситуацию в Боровске, где приступили к сносу деревянных домов, представляющих историческую ценность, сообщает 22 октября корреспондент ИА REGNUM по материалам заседания регионального кабинета министров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дом под снос в Боровске

«К сохранению исторического наследия надо относиться предельно бережно. Но нам нужно в здравоохранении порешать, в образовании и так далее. Там куча проблем. И нужны средства. Дойдут руки — начнем заниматься деревяшками. И это тоже нужно делать, куда деваться. А пока — привлекать частный капитал», — заявил губернатор.

На заседании заявили, что по итогам прокурорской проверки нарушений закона в действиях властей Боровска по сносу старых домов не выявлено. В этой связи Артамонов заявил:

«Власть должна всегда работать, не исходя из тех или иных эмоций, а в рамках существующего законодательства. Вот это самое главное. Иногда мы хотим делать что-то доброе и выстилаем дорогу в ад этими своими добрыми действиями, которые расходятся с требованиями закона, иногда — наоборот».

«Надо работать в рамках существующего законодательства. Остальное — это эмоции и желание отметиться на информационном поле», — уверен Артамонов.

Ранее глава администрации Боровска Михаил Климов объяснил действия чиновников по сносу исторических домов на своей странице в соцсетях:

«Прежде чем принять решение по этому вопросу, в рамках градостроительного совета, городской думы, общественности проходили дискуссии. Основная задача была и есть такой: как сохранив историческую среду города дать людям возможность достойно жить в комфортных условиях. То есть дать людям выбор: уезжать из Боровска с его красивыми старинными фасадами за которыми нет никаких удобств, либо предоставить им альтернативу, построив новые дома, которые внешне будут соответствовать снесенным. До недавнего момента выбора не было, лучшим предложением в городе был жилой фонд 1980 годов постройки и старше. И молодые, активные люди вынуждены были уезжать из родного города, покупая квартиры в новостройках Обнинска, Балабаново. Администрацией города, основываясь на рекомендациях Градостроительного совета было принято решение: перед сносом домов провести замеры их фасадов, подготовить обмерные чертежи по которым снесённые дома будут восстановлены. Сведения из обмерных чертежей фасадов домов будут обременением конкурса на право возведения на этих местах новых объектов, и таким образом в Боровске мы добьёмся сохранения исторической среды, восстановим старинные здания и дадим возможность людям остаться жить в любимом городе».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в городе Боровске Калужской области разразился громкий скандал, связанный с уничтожением объектов исторического наследия — под снос попал весь исторический центр в рамках программы по ликвидации ветхого и аварийного жилья. Боровчане выходят на пикеты, так как местные власти, вопреки обещаниям, уничтожают исторический облик города.

Общественники Боровска обратились за защитой в Минкультуры и Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК). Однако чиновники заверили, что смогут придать статус исторического поселения Боровску только к концу 2019 года — к этому времени все объекты исторического наследия будут снесены.