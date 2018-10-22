Сеул, 22 октября, 2018, 14:28 — ИА Регнум. Власти КНДР и Южной Кореи, а также командование миротворческим контингентом ООН договорились 22 октября убрать из находящейся в демилитаризованной зоне между двумя Кореями деревни Пханмунджом огнестрельное оружие и посты охраны, сообщает британское агентство Reuters.

Встреча лидеров Северной и Южной Кореи

Соответствующее заявление сделали в министерстве обороны Южной Кореи. В ведомстве также указали, что оружие и вооруженная охрана может быть выведена из деревни уже к 25 октября. Стороны также договорились о проведении совместных инспекций.

Напомним, ранее Сеул и Пхеньян договорились разминировать демилитаризованную зону, разделяющую две Кореи. Стороны также пришли к единому мнению относительно создания бесполетной зоны и соединения железных дорог.