Керчь, Крым, 22 октября, 2018, 14:18 — ИА Регнум. В Крыму отменили режим чрезвычайной ситуации, который был введён 17 октября после вооружённого нападения на Керченский политехнический колледж. Соответствующее распоряжение, подписанное главой республики, опубликовано на официальном сайте правительства региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Возложение цветов в память о жертвах массового убийства в политехническом колледже

«Отменить режим чрезвычайной ситуации техногенного характера регионального уровня реагирования и сил территориальной подсистемы Республики Крым единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», — сказано в документе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра внутренней политики, информации и связи РК Вадим Первых сообщил, что Роскомнадзор проверит все отечественные СМИ, освещавшие трагедию в Керчи на предмет нарушения законодательства. Чиновник отметил, что в адрес изданий, сообщавших непроверенные факты и персональные данные несовершеннолетних пострадавших без согласия их родителей, а также опубликовавших видео убийства людей, будут применены соответствующие санкции.