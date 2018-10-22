Москва, 22 октября, 2018, 13:58 — ИА Регнум. Сегодня, 22 октября, пройдет встреча президента РФ Владимира Путина и мэра Москвы Сергея Собянина. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Владимир Путин и Сергей Собянин

По словам официального представителя Кремля, глава российского государства обсудит с московским градоначальником «столичные дела».

«Столица развивается быстро, в этой связи вопросов и тем, которые интересуют президента, много», — подчеркнул Песков.

Также он напомнил, что Владимир Путин регулярно встречается с Собяниным для «сверки часов».

Как сообщало ИА REGNUM, 18 сентября президент РФ Владимир Путин присутствовал на торжественной церемонии вступления в должность мэра Москвы Сергея Собянина. Инаугурация градоначальника состоялась в московском концертном зале «Зарядье».

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