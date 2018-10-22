Вашингтон, 22 октября, 2018, 13:52 — ИА Регнум. Инженеры NASA устранили все неполадки на телескопе «Хаббл». Об этом заявил астроном Тодд Лауэр из Национальной радиоастрономической обсерватории США.

Телескоп «Хаббл»

Две недели назад один из трёх гироскопов обсерватории вышел из строя. Вместо него был запущен резервный аппарат, после чего специалистам потребовалось провести многочисленные калибровки.

Отмечается, что новый датчик неверно показывает некоторые параметры. Так, например, он завышает абсолютные значения, замеренные при поворотах телескопа, но при этом верно указывает на относительные сдвиги.

Напомним, вместо «Хаббла» США планировали запустить обсерваторию «Джеймс Уэбб». Запуск должен был состояться ещё в 2014 году, однако из-за многочисленных проблем его передвинули как минимум до 2021 года.

Читайте также: Телескоп «Хаббл» получил изображение гигантской космической «арки»