Казань, 22 октября, 2018, 13:46 — ИА Регнум. Из бюджета Казани на установку памятника татарскому богослову, историку, философу и просветителю Шигабутдину Марджани выделят свыше 28 млн рублей. В эту стоимость входит также и благоустройство прилегающей территории. Исполнителя выберут в рамках аукциона 12 ноября 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Шигабутдин Марджани

Заказчиком выступает комитет внешнего благоустройства исполкома Казани, на оплату контракта будут задействованы средства муниципального бюджета. Начальная цена лота — 28 652 839,51 рубля, из которых отдельно на благоустройство — 7 163 209,88 рубля.

В документации установлено требование к поставщику (подрядчику, исполнителю), не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, — привлечь таковых в субподрядчики и соисполнители.

Работы должны быть выполнены с момента заключения контракта по 31 декабря 2018 года, при этом памятник предоставляет сам заказчик.

«Предмет контракта» означает — совокупность работ, а именно работы по установке памятника Шигабутдину Марджани и благоустройству прилегающей территории», — отмечается в техзадании и уточняется, что местом размещения выбрано пересечение улиц Ш. Марджани и З. Султана в Казани.

По информации из открытых источников, Шигабутдин Марджани родился в 1818 году в селе Ябынчи, нынешнего Атнинского района Татарии. В 17 лет он начал преподавать в медресе и тогда же начал работу над учебником морфологии персидского языка. Позднее он переехал в Бухару для продолжения обучения и в Самарканд. Он известен тем, что заложил основы реформы преподавания в медресе, которые способствовали усвоению татарским народом передовых достижений культуры и науки мира. За свою жизнь он написал свыше 30 произведений.

«В религии нет трех вещей, но эти вещи сохраняют ее. Это — национальный язык, национальная одежда и национальные обычаи», — писал Марджани в одном из своих произведений.

В июле 2018 года глава Татарии Рустам Минниханов на IX всероссийском форуме татарских религиозных деятелей «Национальная жизнь и религия» призвал вместе сохранять национальные ценности через религию. Текущий год в Татарии среди прочего посвящён и 200-летнему юбилею Шигабутдина Марджани.

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