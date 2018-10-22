Киев, 22 октября, 2018, 13:44 — ИА Регнум. Анализируя проблему взрывов на украинских складах боеприпасов, украинские СМИ выяснили, что, оказывается, с 2015 года имело место шесть взрывов на данных объектах.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

29.10.2015 г. было уничтожено 3,5 тысячи тонн боеприпасов на складе сектора АТО в населенном пункте Сватово.

23.03.2017 г. взорван крупнейший арсенал в стане в Балаклее. Ущерб — уничтожение 100 тысяч тонн боеприпасов.

22.09.2017 г. взорвался склад боеприпасов 56-й МПБ в населенном пункте Новоянисоль.

26.09.2017 г. произошел взрыв на крупнейшем арсенале в Калиновке. Ущерб — уничтожение 39 тысяч тонн боеприпасов.

25.05.2018 г. имел место взрыв склада 92-й механизированной бригады в населенном пункте Старая Николаевка.

9.10.2018 г. произошел взрыв крупнейшего арсенала у населенного пункта Ичня. Ущерб — уничтожение 65 тысяч тон боеприпасов.

С марта 2017 года, т. е. за восемнадцать месяцев страна утратила сорок процентов от всего запаса боеприпасов. Три крупнейших украинских склада боеприпасов в Балаклее, Калиновке и Ичне практически были уничтожены один за другим. Получается, что за этот период взлетело на воздух более 210 тысяч тонн боеприпасов всех типов, включая и баллистические ракеты «Точка-У».

Издание подводит итог, что ущерб от взрывов в арсеналах в три раза выше, чем было потрачено в течение пяти лет войны в Донбассе и во время проведения учений ВСУ за этот же период.