Идет целенаправленное уничтожение запасов боеприпасов украинской хунты
Киев, 22 октября, 2018, 13:44 — ИА Регнум. Анализируя проблему взрывов на украинских складах боеприпасов, украинские СМИ выяснили, что, оказывается, с 2015 года имело место шесть взрывов на данных объектах.
29.10.2015 г. было уничтожено 3,5 тысячи тонн боеприпасов на складе сектора АТО в населенном пункте Сватово.
23.03.2017 г. взорван крупнейший арсенал в стане в Балаклее. Ущерб — уничтожение 100 тысяч тонн боеприпасов.
22.09.2017 г. взорвался склад боеприпасов 56-й МПБ в населенном пункте Новоянисоль.
26.09.2017 г. произошел взрыв на крупнейшем арсенале в Калиновке. Ущерб — уничтожение 39 тысяч тонн боеприпасов.
25.05.2018 г. имел место взрыв склада 92-й механизированной бригады в населенном пункте Старая Николаевка.
9.10.2018 г. произошел взрыв крупнейшего арсенала у населенного пункта Ичня. Ущерб — уничтожение 65 тысяч тон боеприпасов.
С марта 2017 года,
Издание подводит итог, что ущерб от взрывов в арсеналах в три раза выше, чем было потрачено в течение пяти лет войны в Донбассе и во время проведения учений ВСУ за этот же период.