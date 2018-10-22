Новосибирск, 22 октября, 2018, 13:32 — ИА Регнум. Начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова подарила себе на день рождения кинетическую скульптуру, которая была установлена на Михайловской набережной города, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Скриншот поста Анны Терешковой в социальной сети Facebook

«А какой самый неожиданный подарок вы дарили себе на День рождения? Я вот такой! Увидеть можно на Михайловской набережной!», — сообщила Терешкова на своей странице в социальной сети в Facebook, приложив к посту фото и видео подарка.

https://www.facebook.com/anna.tereshkova.14/posts/1901923359862246

Мнения новосибирцев на этот счёт разделились. Кто-то в комментариях под постом Терешковой поблагодарил чиновницу за такой необычный презент:

«Ура! Красота! Спасибо, Анна Васильевна за такой прекрасный kinetic art!».

Кто-то, напротив, возмутился тем, что Анна Терешкова проявила инициативу, не посоветовавшись с горожанами.

«На основе каких разрешительных документов. Интересно, как прецедент».

Пресс-секретарь Музея Новосибирска Юрий Лобанов считает, что «это замечательная инициатива».

«До революции в нашем городе были очень сильные меценатские традиции. Многие знаковые здания — Дом офицеров, Часовня и другие были построены на деньги новосибирских купцов. Было бы очень здорово восстановить эти традиции. Анна Терешкова подала прекрасный пример состоятельным горожанам, она показала, что можно не покупать очередную яхту или колье, которое будет пылиться в сейфе, а сделать праздник для людей и одновременно оставить свое имя в истории города. Если бы каждый богатый человек сделал городу похожий подарок, Новосибирск бы по-настоящему расцвел», — прокомментировал ИА REGNUM Лобанов.

Тем временем новосибирский общественный активист Владимир Кириллов задаётся вопросом, «может ли также любой обеспеченный житель Новосибирска, как начальник департамента мэрии Анна Терешкова, поставить в честь своего дня рождения скульптуру на набережной».

https://www.facebook.com/permalink.php

Редакция ИА REGNUM направила в мэрию Новосибирска официальный запросс просьбой прояснить ситуацию и в том числе ответить на вопрос общественника.