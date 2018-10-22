Киев, 22 октября, 2018, 13:33 — ИА Регнум. В проекте бюджета на 2019 год двукратно увеличено финансирование государственного идеологического органа — Украинского института национальной памяти (УИНП), заявил председатель Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский 22 октября на своей странице в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Политики Украины. Рада

«В бюджете на 2019 год на деятельность Вятровича (руководителя УИНП — ИА REGNUM ) по героизации убийц и погромщиков, чьими жертвами стали десятки тысячи невинных евреев, поляков, украинцев и русских, выделено почти четыре миллиона долларов — 105 миллионов гривен. Это в два раза больше, чем в 2018-ом — 57,4 миллиона и в четыре раза больше, чем в 2017-ом — 26,7 миллиона гривен», — возмутился Долинский.

Напомним, УИНП занимается концептуальной разработкой украинской псевдоистории, которая затем внедряется в школьные учебники и СМИ, а также курирует процесс декоммунизации страны.

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Недавно глава УИНП Владимир Вятрович предложил перенести прах главаря украинских нацистов Степана Бандеры в специально построенный в Киеве «пантеон героев».

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