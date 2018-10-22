Москва, 22 октября, 2018, 13:24 — ИА Регнум. Москва готова обсуждать с Вашингтоном условия продления действия договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Об этом заявил 22 октября глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Мадагаскара Элуа Дуву.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, Россия не раз выражала готовность продлить действие указанного договора после 2021 года. Лавров подчеркнул, что российская сторона «давно и конкретно» сформулировала свои подходы как в отношении договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), так и в отношении договора об СНВ-3.

«Заинтересованы в том, чтобы США предоставили нам свои ответы», — подчеркнул глава МИД РФ.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков подчеркнул, что вопросы к США по действующему договору СНВ-3 должны быть сняты до того, как Россия, возможно, начнет обсуждать продление соглашения.

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