Париж, 22 октября, 2018, 13:32 — ИА Регнум. По словам сторонников президента Франции Эммануэля Макрона, спустя более полутора лет на посту главы государства президент «заплатил цену», сообщает BFM TV.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон совершил 170 поездок по Франции и 66 за границу.

«Тяжелые будни. На саммите франкофонии в Армении президент Франции сократил срок своего пребывания, чтобы вернуться в Париж и сделать кадровые перестановки. 22 октября президент отправится в Од, пострадавший от наводнения, затем в Словакию, потом в Чехию, а затем запланирована восьмидневная поездка в О-де-Франс», — заявили в близком кругу президента Франции.

Французская газета Le Parisien отмечает, что результат работы, усталость, потеря в весе заметны даже несмотря на молодой возраст Эммануэля Макрона (40 лет).

Близкие Эммануэля Макрона даже обеспокоены состоянием здоровья главы государства. По их словам, президент редко делегирует обязанности и фактически руководит Францией вместе с генеральным секретарем Елисейского дворца Алексисом Колером.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон посетит пострадавший от наводнения департамент Од 22 октября 2018 года.