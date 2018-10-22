Ереван, 22 октября, 2018, 13:09 — ИА Регнум. И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян не согласен с точкой зрения, что провластный кандидат уступил на выборах мэра Капана из-за кадровой политики правительства в Сюникской области.

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Пашинян не согласился, что поражение кандидата от «Гражданского договора» на пост мера в Капане связано с резонансным назначением на пост губернатора Сюниксокой области бывшего первого заместителя начальника полиции Армении.

«Мы, естественно, по результатам опроса знали ситуацию (имеет ввиду, что до назначения провластный кандидат уступал в рейтинге). Напротив, во второй части предвыборной кампания мы смогли значительно улучшить рейтинг нашего кандидата. Но, к сожалению, мы не успели завершить начатое до конца», — сказал он.

«К сожалению наш кандидат Нарек Бабаян проиграл на выборах, мы проиграли, но с другой стороны я рад, что мы сделали еще один шаг к констатации приверженности ценностям «бархатной революции», — сказал Пашинян.

Вместе тем и.о. премьера заметил, что правительство претворило в жизнь свои обязанности: «Как я говорил ранее, и говорю сейчас: в Армении итоги выборов больше не будут фальсифицироваться».

И.о. премьера подчеркнул, что в Армении результаты выборов не были сфальсифицированы и несомненно, что официальные результаты выборов выражают выбор граждан.

21 октября в четырех крупных городах Армении — Армавире, Эчмиадзине, Капане и Раздане — состоялись выборымэров. По предварительным данным ЦИК, в Армавире и Эчмиадзине одержали победу кандидаты партии и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Гражданский договор» Давид Худатян и Диана Гаспарян. В Раздане победил Севак Микаелян, которого партия власти не поддерживала, но который был сыном главы партии Сасуна Микаэляна, а в Капане мэром стал беспартийный кандидат Геворк Парсян, который набрал на 2000 голосов больше, чем кандидат от «Гражданского договора» Нарек Бабаян.