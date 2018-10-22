Санкт-Петербург, 22 октября, 2018, 13:06 — ИА Регнум. За январь-сентябрь 2018 года пять инвестиционных проектов признаны стратегическими для Санкт-Петербурга. Заявленный объем вложений в эти проекты составляет более 9 млрд рублей, сообщили 22 октября в комитете по инвестициям Северной столицы. Там же назвали сферы городской экономики, приоритетные для инвестирования российского и зарубежного капитала.

Дарья Драй ИА REGNUM Строительство домов и «Лахта Центр»

Речь идет о строительстве двух трехзвездочных отелей в Калининском и Московском районах, развитии портового терминала АО «Петролеспорт», строительстве нового автовокзала, а также объектов культурного развития и спортивных клубов.

Всего же в работе у комитета по инвестициям находится 78 приоритетных проектов, на общую сумму 1,26 триллионов рублей. Еще 390 проектов с объемом инвестиций до 1 миллиарда рублей находится на сопровождении в подведомственном ГБУ «Управлении инвестиций».

Количество проектов на основе ГЧП и концессий, реализуемых и заявленных к реализации, увеличилось с 27 в 2017 году до 35 за девять месяцев 2018 года. Сумма заявленных инвестиций составила 373,6 млрд рублей.

«Городом определены приоритетные отрасли инвестирования: это промышленность, транспорт и логистика, строительство, культурная и интеллектуальная сфера, туризм и гостиничная инфраструктура. Наиболее привлекательными для зарубежного капитала отраслями в городе являются: обрабатывающая промышленность, транспортировка и хранение, деятельность финансовая и страховая, деятельность по операциям с недвижимым имуществом, деятельность научная и техническая», — заявил заместитель председателя комитета по инвестициям Павел Борисенко.

Комитет адаптировал и уже применил механизм концессионных соглашений, ставший обычным для сфер транспорта и социальной инфраструктуры, для реализации гостиничных проектов в Петербурге.

Как сообщало ИА REGNUM, весной 2017 года Законодательное собрание Санкт-Петербурга приняло поправки в региональный закон «О стратегических инвестиционных проектах, стратегических инвесторах и стратегических партнерах Санкт-Петербурга».

При инвестициях в развитие здравоохранения, образования, культуры, науки и туризма планка вложений для получения статуса стратегического инвестора была снижена с 1,5 млрд до 1 млрд рублей; при инвестициях в развитие промышленности, транспортно-логистического комплекса, создание инженерной инфраструктуры норма понижается с 3 млрд до 2 млрд рублей. Допускается возможность объединения нескольких юридических лиц в качестве одного инвестора, который может претендовать на статус стратегического.

В то же время в городское законодательство были введены нормы, позволяющие усилить контроль за исполнением стратегическими инвесторами Санкт-Петербурга своих обязательств, а также введен механизм прекращения статуса стратегического инвестиционного проекта и статуса стратегического инвестора Санкт-Петербурга.