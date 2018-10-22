Макрон осудил решение Трампа выйти из ДРСМД
Париж, 22 октября, 2018, 12:59 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал решение президента США Дональда Трампа выйти из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности, сообщает 22 октября Reuters.
Дональд Трамп и Эммануэль Макрон
«Президент республики подчеркнул важность этого договора, особенно в связи с европейской безопасностью и стратегической стабильностью», — говорится в заявлении Елисейского дворца.
Напомним, Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности был подписан в 1987 году президентом США Рональдом Рейганом и лидером СССР Михаилом Горбачевым. Соглашение также предполагает запрет на производство и испытание новых ракет, подпадающих под условия сделки.