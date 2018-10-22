Тюмень, 22 октября, 2018, 13:12 — ИА Регнум. В Тюменской области чиновников разделили на категории. Постановление № 401 от 17 октября 2018 года, подписанное губернатором региона Александром Моором, уже наделало много шума, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Чиновники

Согласно вышеуказанному документу, государственные и муниципальные служащие региона делятся на три группы. Соответственно ранжиру, они имеют право совершать госзакупки канцтоваров и оргтехники, автомобилей и мебели заданных параметров и на определённую сумму. В первую группу входят губернатор, его замы, директора департаментов, председатель и депутаты Тюменской областной думы, а также руководитель территориального фонда обязательного медстрахования. Во вторую группу входит средний персонал правительства региона и муниципальные руководители, третья категория — обычные клерки типа системных администраторов, секретарей и так далее. Отметим, что и ранее данные категории действовали, согласно региональному постановлению от 30.12.2015 №601-п.

По ранжиру распределялся и продолжает нарастать «жир». Увеличились суммы затрат на содержание чиновничьего аппарата. Первая категория имеет право на моноблок в цене до 80 тыс. рублей (ранее — 75 тыс. рублей), компьютеры стоимостью не более 65 тыс. рублей, планшеты — до 40 тыс. рублей, стулья — до 30 тыс. рублей за штуку, письменный стол — до 60 тыс. рублей, автомобиль служебный — до 2,5 млн рублей (ранее 1,7 млн рублей).

Вторая категория имеет право на моноблок стоимостью до 67,7 тыс. рублей, компьютер — не дороже 60 тыс. рублей, а вот письменный стол — не более чем за 8,5 тыс. рублей, стул — не более 7,5 за штуку. Впрочем, разница в стоимости офисной мебели с «третьим сортом» у второго минимальная. Автомобили служебные для вторых и третьих могут стоить не дороже 1,2 млн рублей.

Напомним, ранее глава минтруда Саратовской области Наталья Соколова заявила, что пенсионерам достаточно 3,5 тыс. рублей на ежемесячное пропитание и на прожиточный минимум вполне возможно полноценно жить. Но ей, по признанию самой Соколовой, минимальных денег не хватает исключительно «из-за статуса». Интересно, какой статус, сорт, категория, группа присвоены в чиновничьих циркулярах обычным гражданам России? Этим и другими вопросами задаются тюменцы в социальных сетях. Ведь прожиточный минимум в Тюменской области во II квартале 2018 года составил 10 тыс. 789 рублей. С лихвой хватит на стул или стол «второсортному» чиновнику, ещё и на коврик для мышки компьютерной останется.