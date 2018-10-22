Париж, 22 октября, 2018, 12:53 — ИА Регнум. Сохранение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности играет важную роль для безопасности ЕС, заявил 21 октября президент Франции Эммануэль Макрон в ходе разговора со своим американским коллегой Дональдом Трампом, сообщается со ссылкой на Елисейский дворец британское агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

Соответствующее заявление было распространено 22 октября администрацией главы Французской республики.

«Президент Республики подчеркнул важность этого соглашения, особенно в отношении европейской безопасности и нашей стратегической стабильности», — указали в Елисейском дворце.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил о возможности выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в связи с тем, что соглашение якобы нарушается Россией.