Вашингтон, 22 октября, 2018, 12:50 — ИА Регнум. Администрация президента США Дональда Трампа намерена принять закона о запрете на юридическую смену пола, сообщает The New York Times.

Иван Шилов ИА REGNUM США

По данным издания, таким образом государственные структуры США хотят внести ясность в определение пола — он будет подразделяться только на мужской и женский и определяться при рождении человека.

Отмечается, что если соответствующий закон будет принят, то более чем 1,4 млн жителям США откажут в признании их гендера на федеральном уровне.

Напомним, ранее сообщалось, что основное внимание при подготовке американских военнослужащих теперь будет уделяться не продвижению терпимости к солдатам, сменившим свой гендер, проблемам с наркозависимостью или другим общественным вопросам, а передаче боевого опыта.

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