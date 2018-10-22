Москва, 22 октября, 2018, 12:45 — ИА Регнум. Фильм режиссёра Рубена Флейшера «Веном» с начала выхода в российский кинопрокат смог собрать около 1,9 млрд рублей. Об этом 21 октября сообщил портал Kinobusiness.

Цитата из к/ф «Веном», реж. Рубен Флейшер. 2018. США Веном

В третьи выходные показов картина смогла собрать в 1415 российских кинотеатрах ещё 176,2 млн рублей. На втором месте оказался фильм ужасов Дэвида Гордона Грина «Хуллоуин», сумма его кассовых сборов за первые выходные показов составила 116,5 млн рублей. В топ-5 также вошли: анимационный фильм «Смолфут», комедия «Супербобровы: народные мстители» и лента «Ничего хорошего в отеле «Эль Рояль».

Читайте также: Фанаты Marvel не смирились с закрытием сериала Netflix «Люк Кейдж»

Напомним, премьера фильма «Веном» в России прошла 4 октября 2018 года. В этот день сумма кассовых сборов картины составила около 207 млн рублей. В период с 4 по 7 октября 2018 года она смогла собрать около 952 млн рублей.