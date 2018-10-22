Тель-Авив, Израиль, 22 октября, 2018, 12:44 — ИА Регнум. Вооруженные силы Израиля убили палестинца на оккупированной территории Западного берега реки Иордан, сообщает 22 октября Anadolu.

(сс) Palestine Solidarity Project Палестинцы

По словам израильской стороны, военные открыли огонь после того, как палестинец напал на них с ножом в руках, таким образом, убийство было мерой необходимой для самообороны.

Напомним, за последние месяцы отношения между Палестиной и Израилем значительно осложнились. Массовые акции протеста, в ходе которых были убиты по меньшей мере 150 палестинцев были вызваны решением президента США Дональда Трампа перенести американское посольство из Тель-Авива в Иерусалим.