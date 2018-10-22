Москва, 22 октября, 2018, 12:37 — ИА Регнум. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал депутатам принять в первом чтении пакет законопроектов об особом налоговым режиме для самозанятых граждан РФ, передаёт корреспондент ИА REGNUM 22 октября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума РФ

Речь идёт об инициативе, направленной на проведение в стране эксперимента по налогообложению самозанятых на особых условиях. Под самозанятыми понимаются физлица и индивидуальные предприниматели, которые получают доход от профессиональной деятельности, но работают «на себя», а не на работодателя, и соответственно не платят налоги. При этом их доход в год не должен превышать 2,4 млн рублей в год или 200 тыс. рублей в месяц. Их доходы предлагается облагать налогом в 4%, если речь идёт о продаже товаров и услуг для физлиц, и 6%, если речь идёт о продаже товаров и услуг для юрлиц и ИП.

Для удобства граждан, авторы законопроекта предлагают им регистрироваться с помощью специального мобильного приложения «Мой налог», а не ходить в налоговые органы. В приложении будут автоматически учтены все данные о доходах самозанятых и налогах, уплаченных им. Как рассказал в ходе обсуждения инициативы глава комитета Госдумы по бюджету и налогам и один из авторов законопроекта Андрей Макаров («Единая Россия»), если у гражданина будет зафиксирован доход, но он не будет платить налог или не зарегистрируется как самозанятый, то ему грозит штраф в размере полученного дохода.

Новый режим предлагается ввести на 10 лет в качестве эксперимента в четырёх регионах РФ — Москва, Московская и Калужская области и республика Татария. Между тем, отметил Макаров, многие другие регионы уже заявили о своём желании также присоединиться к эксперименту.

«Уже сейчас идут обращения — многие регионы хотели бы присоединиться к этому эксперименту. От авторов сразу хочу сказать, что мы против того, чтобы кто-то присоединялся», — заявил Макаров, подчеркнув, что выбранные четыре региона технологически готовы к нововведению лучше других субъектов РФ.

Депутаты планируют рассмотреть инициативу в первом чтении на пленарном заседании Госдумы 25 октября. Если закон будет принят, то новые нормы вступят в силу 1 января 2019 года.