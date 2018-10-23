Киев, 23 октября, 2018, 05:11 — ИА Регнум. Действие Соглашения об ассоциации с ЕС, подписанное Украиной, пока не приносит видимых результатов, — к такому выводу пришел Всемирный банк. Проанализировав итоги подписания этого документа, ВБ сообщает в своем отчете, что большие выгоды, связанные с открытостью для торговли и способные помочь Украине, всё еще остаются весьма ограниченными. И это при том, что для этой страны открываются «большие возможности для наращивания объемов экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью». К каким выводам пришли аналитики ВБ и что происходит в отношениях Украины и ЕС, рассказывает в своем обзоре автор ИА REGNUM Андрей Стеценко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Евроинтеграция

То, что украинский экспорт носит сырьевой характер, не есть открытие ВБ, однако в отчете содержится также примечательная информация о том, что на Украине доля экспорта в рамках глобальной цепочки добавленной стоимости в 2014 году составляла всего 5,7%, — для сравнения, в Польше — 27%, в Румынии и Турции — 38%, во Вьетнаме — 59%. Иными словами, у Украины практически нет места в глобальных производственных цепочках. Конечно, в таких условиях интеграция с ЕС затрудняется.

Кроме того, продолжает развиваться конфликт между Украиной и Венгрией, причем Венгрия заявила о намерении обвинить Украину в нарушении Соглашения об ассоциации. То, что в текущем году Киев провалил исполнение обязательств по Соглашению, объясняет политолог Руслан Бортник: эксперт указывает, что «выполнялось только то, на что не требовалось особых усилий или не касалось деятельности власти и коррупции, то есть какие-то формальные и виртуальные обязательства. Относительно реальных внутренних реформ ничего принято не было. Всё остальное было провалено».

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