Москва, 22 октября, 2018, 12:14 — ИА Регнум. Рубль перешел в фазу укрепления по целому ряду внутренних и внешних причин. Из внешних можно отметить временное отсутствие новых санкций и рост вложений зарубежных фондов в активы России, а из внутренних — поддержку экспорта, пока не утвержденное повышение ставки Центробанка РФ на 0,25% и, конечно, начало очередного налогового периода. Об этом сообщил ИА REGNUM аналитик ООО «Консультационного центра «Эшфорд» Роберт Алоян.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

«Основной фактор в этих новостях для участников рынка — это налоговые выплаты от экспортеров (как основные источники поступающей валюты) на 1,56 трлн. рублей. Выступление ЦБ РФ можно считать не сильно влияющим на общую стоимость отечественной валюты, поскольку это решение ожидает большинство аналитиков, но можно отметить, что более значимым для рубля будет прояснение дальнейшего видения монетарного курса экономического блока правительства», — подчеркнул эксперт.

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По его словам, именно от курса правительства России зависит выбор компаний по развитию собственной деятельности в ближайшие месяцы. Рубль в понедельник продолжает снижаться, оцениваясь 65−65,5 за доллар и 75−75,5 за евро, укрепление продолжается, а восходящий тренд не будет изменен даже покупкой ЦБ РФ валюты с рынка в повышенных объемах, считает аналитик.

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