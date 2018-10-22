Киев, 23 октября, 2018, 02:11 — ИА Регнум. В МВФ пересмотрели прогноз по ВВП Украины на 2018−2020 годы, причем по итогам текущего года ждут только 2,7% роста экономики, хотя в апреле прогнозировалось 3,3%. На следующие годы прогнозы также ухудшились: с 3,5% до 2,5% в 2019 году и с 4% до 3,4% в 2020-м. Инфляция в нынешнем году не превысит максимум 11%, что также выше, чем ожидалось: в ранних прогнозах МВФ ожидался рост цен на 6−7%. Каковы главные события украинской экономики, происходящие на этом фоне, рассказывает в своем обзоре автор ИА REGNUM Андрей Стеценко.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Украины

По мнению МВФ, итоги прошлого года показали, что Украина — самая бедная страна Европы, более того, во всём мире немногие страны живут беднее ее — в их числе Папуа-Новая Гвинея, Йемен, Пакистан и Афганистан. Тем временем в проекте бюджета Украины на 2019 год заложены позитивные прогнозы, в частности, инфляция 7,4%. В кабмине ожидают, что рост ВВП составит 3%, а госдолг сократится с 60% до 52,5% от ВВП. Как это будет достигнуто, эксперты пока не понимают, потому что долг в процентах от ВВП можно снизить только двумя путями, или вернув долг, или увеличив ВВП, а оба эти способа очевидно нереалистичны в нынешних условиях.

Наибольшие расходы — стандартно — отводятся на оборону: 5% ВВП или 210 млрд грн. (около $7,5 млрд), что на 31,5 млн больше по сравнению с текущим годом. Больше десятой части от этой суммы, а именно 24 млрд, планируется направить на рост зарплат военных. Зато вместе взятые образование и здравоохранение получат вдвое меньше, чем армия: соответственно 27,8 и 92,3 млрд грн.

О других новостях и тенденциях украинской экономики читайте в статье: Объясняем, почему Украина — беднейшая страна Европы: обзор экономики

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