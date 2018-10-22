Россия защитит Минск от агрессии, Киев ждёт «усиления»: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 22 октября, 2018, 14:00 — ИА Регнум.
- Москва и Минск «проводят единую военную политику»;
- США могут развернуть ракеты на Украине и в Грузии;
- Киев ждёт «усиления» в Азовское море;
- Губернатор Забайкалья решила продлить свой отпуск;
- Известен размер премий за бомбардировку Берлина в годы войны.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 17:00 мск.
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