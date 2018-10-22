Новосибирск, 22 октября, 2018, 12:05 — ИА Регнум. Реальные располагаемые денежные доходы жителей Новосибирской области по итогам трёх кварталов 2018 году оказались ниже, чем в аналогичный период 2017 года, следует из статистических данных, опубликованных Новосибирскстатом, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ольга Шматова ИА Красная Весна Городской Торговый Корпус. Площадь Ленина, Новосибирск

По данным ведомства, объём промышленного производства в Новосибирской области увеличился на 5,9% (все данные приведены за январь — сентябрь 2018 года в % к январю — сентябрю 2017 года — прим. ИА REGNUM ). Вырос и объём работ по виду деятельности «строительство» — на 6,3%, но одновременно введенных в действие жилых домов оказалось меньше по сравнению с прошлым годом — 91,5%.

Выросли грузооборот автотранспорта (на 10%), оборот розничной торговли (3,3%), оборот общественного питания (1,9%) и объём платных услуг населению (3,2%).

А вот реальные располагаемые денежные доходы по итогам января-августа 2018 года упали по сравнению с прошлым годом на 1,9%.

«В целях сопоставимости данных показатель рассчитан без учета единовременной денежной выплаты пенсионерам в размере 5 тысяч рублей, назначенной в соответствии с Федеральным законом от 22 ноября 2016 г. № 385-ФЗ. С учётом указанной выплаты реальные располагаемые денежные доходы в январе — августе 2018 года относительно января — августа 2017 года составили 97,2%», — уточнили в новосибирском органе статистики.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пенсионерка из Новосибирска отблагодарила министра труда и социального развития региона Ярослава Фролова за прибавку к пенсии в 89 рублей, подарив ему верёвку, мыло, коробку спичек и пачку соли. По словам самой женщины, она «пыталась скомпоновать, чтобы именно 89 рублей было», но на хорошее молоко с хлебом этих денег не хватило.