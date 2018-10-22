Оренбург, 22 октября, 2018, 12:01 — ИА Регнум. В Оренбурге родители тревожатся за жизнь детей, которых приходится водить в лицей № 3. В общественной организации «Родительский совет Оренбуржья» корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что из-за состояния здания образовательного учреждения принято решение на муниципальном уровне о дистанционном обучении детей.

Иван Шилов ИА REGNUM Ветхое жилье

В мэрии отметили, что во время осенних каникул будут проведены ремонтные работы, при необходимости введут примерно на неделю дистанционное обучение.

Родители школьников утверждают, что фундамент здания просел, по стенам идут новые трещины, крошится потолок, а само здание кое-как приняли к учебному году. Каждый класс сдавал деньги на ремонт. Решили ввести дистанционное обучение, но управление образования города заявило, что состояние здания работоспособно и можно учиться дальше. Пришлось обращаться в прокуратуру, где заявили, что «держат руку на пульсе», сообщает «Родительский комитет Оренбуржья».

Стоит отметить, что 29 августа 2018 года научно-производственная организация выдала заключение о состоянии здания лицея № 3. Согласно акту об устранении недопустимого и аварийного технического состояния строительных конструкций здания школы, на момент выдачи документа угрозы для жизни и здоровья людей вследствие обрушения поврежденных плит перекрытия техподполья не существовало. Эксплуатация плит с учетом подведения временных разгружающих стоек допускается до 4 ноября 2018 года. До этого же времени необходимо выполнить усиление повреждённых плит перекрытия техподполья и вести эти работы по специально разработанному проекту.

Добавим, что это уже второй случай в Оренбурге с начала нового учебного года, когда плачевное состояние общеобразовательных учреждений оказывается в центре внимания. Напомним, с 10 октября закрыта школа № 24. Её учеников и педколлектив приютили три школы и одна гимназия. После обрушения потолка в школе вынесено решение о небезопасном пребывании в здании. Сроки окончания ремонта и возвращения учеников и педагогов в родную школу не называют.