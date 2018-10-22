Москва, 22 октября, 2018, 11:46 — ИА Регнум. На северо-западе Москвы произошло сильное задымление в гимназии № 1544, расположенной на Пенягинской улице. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает 22 октября ТАСС.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Пожарная кнопка

Отмечается, что пожар, которому был присвоен первый номер сложности из пяти возможных, произошел в подвале учебного заведения. По сведениям источника, из двухэтажного здания гимназии еще до приезда пожарных были эвакуированы около 300 человек учащихся и преподавательского состава. На текущий час сведений о пострадавших в результате происшествия нет, уточнили в экстренных службах.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 октября из здания детского сада в районе Сумского проезда в Москве были эвакуированы около 70 детей, поскольку в детском дошкольном учреждении произошло короткое замыкание. Возгорания в детском саду не произошло.

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