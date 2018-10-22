Санкт-Петербург, 22 октября, 2018, 11:30 — ИА Регнум. Правительство России слишком затормозило начало реформы по повышению пенсионного возраста. Об этом заявил 22 октября глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Алексей Кудрин на ПМЭФ-2018

«Я считаю, что повышение пенсионного возраста относится к одной из важнейших структурных реформ в силу демографических процессов у нас в России, самых высоких демографических вызовов, в том числе связанных с особой демографией России, демографическими волнами, которые идут еще до Великой Отечественной войны, от 1990-х», — заявил он.

Кудрин добавил, что сейчас в стране пенсионеры составляют уже треть населения. Сам он призывал повысить пенсионный возраст еще около семи лет назад.

«Реформа неизбежна была. Конечно, ее надо было начинать несколько раньше. Но сейчас условия более благоприятные, чем были несколько лет назад. Хотя, повторю, я бы считал, что надо начинать раньше. Сейчас мы бы уже имели результат, это влияло бы положительно и на экономический рост, и на уровень пенсий», — сказал Кудрин.

Кроме того, по оценкам Счетной палаты, правительство сумеет выполнить условия по повышению пенсий, которые декларировало во время начала пенсионной реформы. Напомним, предполагается, что после окончания реформы пенсии будут повышаться примерно на 1 тыс. рублей в год.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 октября 2018 года президент России Владимир Путин подписал закон, вносящий поправки в пенсионное законодательство. Летом они были предложены правительством РФ, а осенью одобрены Госдумой и Советом Федерации.

Повышение пенсионного возраста будет проходить поэтапно в течение десяти лет. Если прежде женщины выходили на пенсию в 55 лет, а мужчины — в 60 лет, то после завершения переходного периода в 2028 году пенсионный возраст составит 60 лет и 65 лет соответственно.