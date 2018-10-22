Чебоксары, 22 октября, 2018, 11:06 — ИА Регнум. В Чувашии правоохранительные органы в связи с детской смертностью, травматизмом и преступлениями в отношении детей выступают за установку беби-боксов, активное использование GPS-трекеров и установку видеонаблюдения во всех образовательных учреждениях для детей. Об этом ИА REGNUM сообщил старший помощник руководителя следственного управления СКР Олег Дмитриев по итогам межведомственного совещания, где были рассмотрены результаты анализа обстоятельств, способствующих гибели несовершеннолетних от внешних причин, и меры по их предупреждению.

Иван Шилов ИА REGNUM Беби-бокс

Руководитель следственного управления СКР по Чувашии Александр Полтинин отметил, что травматизм и насилие — главные причины смерти детей не только в России, но и в мире. По данным ведомства, в Чувашии с начала года убиты трое новорожденных детей, совершено одно покушение на убийство, в то время как в 2017 году в республике от руки матери погиб один младенец.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 сентября 2018 года в Чебоксарах в мусоросборной камере в одном из многоквартирных домов по улице Богдана Хмельницкого нашли труп младенца. В ходе следственных действий была установлена подозреваемая. Ею оказалась 17-летняя девушка, проживающая в этом жилом доме. По версии следствия, вечером накануне она родила девочку и выбросила в мусорку. Свою вину в инкриминируемом деянии она признала. Тела других младенцев были обнаружены 5 января на мусоросортировочном комплексе в Чебоксарах и 5 мая на территории парка культуры и отдыха «Ельниковская роща» в Новочебоксарске. По данным фактам также возбуждены уголовные дела.

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В феврале в Чебоксарах едва не замёрзла насмерть новорожденная девочка. Её обнаружил горожанин в мусорном баке возле домов по улице Энгельса. Девочку госпитализировали. В ходе оперативных мероприятий была установлена подозреваемая. По предварительным данным, 33-летняя горожанка скрывала от всех свою беременность и, родив ребенка под утро 2 февраля, решила от него избавиться.

«В целях предупреждения таких фактов Александр Полтинин обратил внимание на необходимость повышения эффективности взаимодействия между заинтересованными ведомствами по учёту беременных женщин, в том числе обучающихся в образовательных организациях, а также выступил с инициативой проработки вопроса развития в республике системы «бэби-боксов». Несомненно, их внедрение даст шанс сохранить ребенку жизнь», — говорится в сообщении.

Вместе с тем, по данным минздрава Чувашии на 1 октября, в республике от внешних причин погиб 41 ребёнок, в том числе 11 — в возрасте до одного года.

«В большинстве случаев причиной смерти стало удушение по причине ненадлежащего исполнения родительских обязанностей, в том числе в результате злоупотребления алкоголем», — говорят в министерстве.

Силовики обращают внимание на положительный опыт использования GPS-трекеров на базе электронных часов или мобильных телефонов, которые позволят родителям знать о местонахождении их ребенка в любое время. И планируют внести руководству Чувашии предложения по оборудованию камерами видеонаблюдения территорий всех школ, детских садов, учреждений дополнительного образования детей и других образовательных организаций. Ещё одно приоритетное направление работы — развитие службы психологической помощи несовершеннолетним, предотвращение суицидов, выявлению и блокировке так называемых «групп смерти» в социальных сетях и подобных интернет-сайтов.