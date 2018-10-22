Санкт-Петербург, 22 октября, 2018, 11:50 — ИА Регнум. Издательство «Манн, Иванов и Фербер» выпустило комикс Шона Рубина «Боливар». Книга рассказывает о приключениях последнего еще не вымершего динозавра, которого никто не замечает в большом городе.

Издательство МИФ Боливар

Боливар живёт в Нью-Йорке, потому что именно здесь из-за постоянной спешки и занятости на него никто не обращает внимания. Никто, кроме девочки Сибиллы. Однажды полицейский принимает Боливара за автомобиль и выписывает ему штраф за неправильную парковку. С этого момента начинаются приключения, которые приведут динозавра в Музей естественной истории, где ему придется сделать выбор: продолжать жить незаметно или открыться жителям города.

Каждая иллюстрация комикса скрывает мелкие детали, из-за чего книга похожа на виммельбух (детские книги для разглядывания). Автор спрятал Боливара в самых неожиданных местах, поэтому юному читателю будет интересно не просто узнавать о приключениях динозавра, но и отыскивать его на страницах комикса.

«Боливар» номинировали на множество премий. В частности, его признали лучшей книгой для совместного чтения 2017 в New York Public Library, комикс стал номинантом на премию Айснера 2018 как «Лучшая книга для детей 9−12 лет», вошёл в список «8 лучших оригинальных графических романов 2017» по версии Comicon, а также завоевал другие награды. Первые два тиража оригинального издания комикса были распроданы менее чем за месяц.