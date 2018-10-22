Москва, 22 октября, 2018, 11:02 — ИА Регнум. Минсельхоз представит в Госдуму информацию о ситуации с крабовыми аукционами, передает корреспондент ИА REGNUM 22 октября. Соответствующее поручение было дано министерству на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам в ходе обсуждения доходной части главного финансового документа страны.

(сс)skylark Краб

Глава комитета Андрей Макаров («Единая Россия») считает недопустимым включать в доходную часть бюджета поступления от крабовых аукционов — «доходы уже поделили».

Участники заседания обратили внимание на то, что в проект бюджета заложены доходы от проведения аукционов на право добычи краба в размере более 41 млрд в 2019 и в 2020 году. Причем получить такие средства возможно, только отказавшись от нынешнего «исторического принципа», когда имеющие квоты компании получают право их автоматического продления при условии работы без нарушений.

Вместе с тем, согласно Бюджетному кодексу, необходимо законодательное обеспечение всех прогнозируемых доходов. В то же время поправки в закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» публично не обсуждаются.