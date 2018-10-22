Ярославль, 22 октября, 2018, 10:58 — ИА Регнум. В Ярославле воинские мемориалы на территориях бывших заводов «СК-Премьер» и «Ярославский мукомольный завод № 1» признаны муниципальной собственностью. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ярославском отделении Общероссийского народного фронта.

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Предприятия закрылись и за памятниками ухаживать стало некому. Они стали медленно разрушаться. Сберечь их взялись члены ярославского ОНФ. Несколько лет они следили за состоянием этих памятников, проводили субботники и обратились к с просьбой к мэру Ярославля взять монументы на баланс мэрии.

Долгое время реакции на обращение на было, но в конце сентября вышел указ о включении памятников в реестр муниципального имущества.

Мы два года добивались этого. Это большая победа. Любая копейка, которая идет из бюджета, должна быть потрачена на то, что принадлежит муниципалитету. Поскольку эти объекты были бесхозные, то любые рубль или копейка, потраченные муниципалитетом на благоустройство этих мемориалов, вызвало бы соответствующую реакцию прокурора. А теперь, после постановки на кадастровый учет этих памятников, город сможет на полных основания тратить бюджетные средства на благоустройства этих территорий», — сказал корреспонденту ИА REGNUM руководитель регионального исполкома ОНФ Игорь Ямщиков.

В ОНФ считают, что благодаря переходу в муниципальную собственность исчезла угроза разрушения и исчезновения памятников.