Санкт-Петербург, 22 октября, 2018, 10:57 — ИА Регнум. Адвокаты бывшего депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Светланы Нестеровой, осужденной за получение взятки, обжаловали обвинительный приговор в Санкт-Петербургском городском суде, сообщили 22 октября в судебной пресс-службе города.

Assembly.spb.ru Светлана Нестерова

Напомним, 25 сентября 2018 года Красногвардейский районный суд признал Нестерову виновной получении взятки в особо крупном размере (4,8 млн рублей в двух эпизодах) и приговорил к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в 6,1 млн рублей.

Однако, по мнению адвокатов Нестеровой, осужденная не обладала необходимыми должностными полномочиями для квалификации ее действий по статье 290 УК РФ, а в приговоре необоснованно приведены выборочные свидетельские показания.

В связи с этим защита экс-депутата просит апелляционную коллегию городского суда обвинительный приговор отменить и вынести в отношении Светланы Нестеровой оправдательный приговор.

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Как сообщало ИА REGNUM, по версии следствия, преступление было совершено при распределении депутатом и ее помощниками 25 млн рублей, которые должны были получить организации по защите прав малоимущих. Бывшие помощницы Нестеровой ранее также были осуждены, но получили условные сроки.