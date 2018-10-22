Москва, 22 октября, 2018, 10:59 — ИА Регнум. Министр культуры РФ Владимир Мединский, который сокрушается по поводу исторической безграмотности российской молодежи, может жаловаться только на самого себя. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 октября заявил директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий, комментируя слова Мединского, который в ходе визита в Сербию посетовал на то, что «в России за 20 лет выросло поколение людей, которые абсолютно превратно представляют себе историю собственной страны. Они либо ничего не знают, или у них голова забита всякой чушью».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мединский

«То, что сказал Мединский, мог бы сказать человек, который только занял свою должность и пришёл в ужас от того скверного наследства, которое ему досталось от его предшественников, — сказал Кагарлицкий. — Но Мединскому жаловаться не на кого, кроме как на самого себя. Кто эту чушь вбивает в головы молодёжи?»

Кроме того, директор ИГСО обратил внимание на то, что Мединский возглавляет министерство уже очень давно и фактически превратил это ведомство «в разновидность министерства пропаганды».

«Оно стало органом, которое ставит перед собой исключительно пропагандистские и идеологические задачи, — сказал Кагарлицкий. — Кстати, в гораздо большей степени, нежели это происходило во времена советской цензуры, так как в советское время могли давать деньги на кино, спектакли и издание книг, которые как минимум были не совсем в рамках официальной идеологии. Более того, несмотря на всю безумную пропаганду, которой сегодня загаживают мозги населению, похвастаться Мединскому особо нечем. Его проблема состоит в том, что та субстанция, которую он производит, конкурирует с другой субстанцией, которую производят другие идеологические центры. И его субстанция гораздо более низкого качества. Мы не наблюдаем столкновения правды и лжи или научного сознания с обскурантистским. Мы имеем конкуренцию разных видов бреда, лжи, пропаганды и безнравственности. Те клевета и ложь, которые им продвигаются, оказываются ещё менее качественными, чем те, которые продвигают его конкуренты».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, министр культуры РФ Владимир Мединский, выступая в Белграде и рассказывая о своей новой книге «Война — мифы об СССР 1939−1945 годов», объявил, что российская молодёжь плохо знакома с историей собственной страны.

По словам министра, во время работы в комиссии правительства по истории Второй мировой войны он много общался с молодёжью и понял, что в России за 20 лет выросло поколение людей, «которые абсолютно превратно представляют себе историю собственной страны. Они либо ничего не знают, или у них голова забита всякой чушью».