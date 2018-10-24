Москва, 25 октября, 2018, 00:01 — ИА Регнум. Сегодня, 25 октября, в России отмечают День таможенника. Нарушение таможенного законодательства — не редкость, однако порой при пересечении государственных границ происходят настолько нестандартные ситуации, что они немедленно получают широкую огласку.

Ctu.customs.ru Таможенный контроль

Яблоко из обеденного набора за $500

Жительница США Кристал Т. в апреле 2018 года возвращалась домой из Франции. При проверке на таможне у неё нашли упакованное яблоко, которое женщина получила на борту самолёта и решила съесть его позже. Так как в США нельзя ввозить не задекларированные фрукты, таможенники признали, что Кристал нарушила законодательство — яблоко из обеденного набора обошлось ей в $500.

Контрабандист Стив Возняк

Довольно нелепая история произошла и с соучредителем компании Apple Стивом Возняком в 1975 году. При возвращении в США на таможенном контроле его задержали за провоз коробки с джойстиками. Дословно название Joystick можно перевести как «палка для удовольствия». Таможенники сочли, что это товары из категории «для взрослых», поэтому заставили изобретателя выплатить штраф за контрабанду.

Таможенный контроль при возвращении с Луны

Проходить таможню приходится не только тем, кто въезжает из одной страны в другую. В 1969 году космонавты, возвращавшимся с Луны в составе миссии Аполлон-11, проходили таможенный контроль в гавайском аэропорту Гонолулу. Точкой, откуда они прилетели, была указана Луна. Кроме того, в таможенной декларации в разделе «груз» значились лунный камень и образцы лунной пыли.

День таможенника — сравнительно молодой праздник, указ о его создании был подписан в 1995 году. Однако эта дата уходит корнями гораздо глубже. 25 октября 1653 года на Руси приняли Единый Торговый устав, который содержал правила «о взимании таможенной пошлины в Москве и в городах, с показанием по скольку взято и с каких товаров». Документ впервые четко сформулировал обязанности «мытчиков» (таможенников). С этого момента таможня стала государственной службой, которая должна была отстаивать экономические интересы страны.